Batman v Superman: l'edizione estesa svela che Lex è a conoscenza del segreto di Bruce

L'Ultimate Edition di Batman v Superman: Dawn of Justice mostra alcune sequenze inedite del film di Zack Snyder e soprattutto svela come Lex Luthor sappia il segreto di Bruce Wayne. Nel film Luthor mette insieme una serie di vari stratagemmi per creare zizzania tra Batman e Superman, fino a quando i due supereroi non uniscono le forze.

A quel punto Batman e Superman riescono a sconfiggere Doomsday, il villain del film, provocando la cattura di Lex Luthor.

Tuttavia, quando Bruce Wayne fa visita al miliardario in prigione, si comprende che Lex ha dedotto la vera identità del giustiziere mascherato. La versione estesa presenta infatti dei dialoghi aggiuntivi che consentono a Lex di scoprire la vera identità del Cavaliere Oscuro, attraverso una serie di brillanti giochi di parole.



Diretto da Zack Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice comprende nel cast anche Henry Cavill nel ruolo di Clark Kent/Superman, Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne/Batman e Jesse Eisenberg nel ruolo del folle miliardario Lex Luthor.

Recentemente Ben Affleck ha ricordato il lavoro con Cavill e Snyder per il film, piuttosto criticato dalla stampa e dai fan, al quale ha fatto seguito Justice League, girato da Zack Snyder e concluso poi da Joss Whedon.

Inoltre poco tempo fa Zack Snyder ha pubblicato una foto inedita con la Trinità, ovvero i tre supereroi protagonisti (o quasi) Batman, Superman e Wonder Woman.