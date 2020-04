Batman v Superman: Dawn of Justice, il film di Zack Snyder da oggi su Netflix

Batman v Superman: Dawn of Justice, controverso cinecomic del 2016 diretto da Zack Snyder, arriva finalmente sul servizio di streaming on demand Netflix ed è disponibile da oggi 15 aprile per tutti gli abbonati.

Basato sui personaggi dei fumetti DC Comics, è la seconda pellicola del DC Extended Universe dopo Man of Steel, diretto sempre da Snyder. Il film è scritto da Chris Terrio e David S. Goyer ed è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons e Holly Hunter, e include anche l'esordio di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman.

E' la prima pellicola live-action in cui compaiono sia Batman che Superman, i due personaggi di punta della DC, e segnò anche il debutto live-action per personaggi come Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher). La storia racconta di come, attraverso un piano diabolico, il genio criminale Lex Luthor riesca a manipolare il Cavaliere Oscuro di Gotham e l'Uomo d'Acciaio di Metropolis portandoli ad un cruento scontro.

Recentemente lo abbiamo approfondito nel nostro speciale Everycult su Batman v Superman, mentre lo stesso Zack Snyder ne ha divulgato i segreti durante una live-commentary sul social network Vero. L'opera, secondo piani del regista, avrebbe dovuto rappresentare il secondo capitolo di una saga in cinque parti su Batman e Superman, saga iniziata con Man of Steel e destinata a completarsi con una trilogia sulla Justice League.



Su Netflix, inoltre, trovate anche Wonder Woman e Justice League.