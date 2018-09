Batman v Superman: Dawn of Justice ecco un concept inedito di Flash

Jerad S. Marantz, concept artist di DC Films, ha scavato nei suoi file di progettazione per rivelare uno dei primi concept art dei film DC Extended Universe Batman v Superman: Dawn of Justice, date un'occhiata al post IG!

In Batman v Superman: Dawn of Justice, evidentemente, sarebbe dovuto apparire per più tempo il Velocista Scarlatto di Ezra Miller e il post Instagram che vedete in calce ci mostra un modello del costume dell'eroe.

Il design è più semplice di quello che alla fine si è visto nel film e la descrizione che ne fa Marantz su Instagram suggerisce che la concept art potrebbe essere stata progettata con l'idea di un ruolo maggiore per Flash rispetto al piccolo cameo che alla fine è uscito fuori nel final cut.

Alcuni rumor che recentemente girano online suggeriscono la possibilità che l'inizio delle riprese del solo movie su The Flash possa avvenire nel 2019.

Per adesso l'eroe è apparso lo scorso anno nel cinefumetto corale della DC, Justice League, la cui sinossi recita: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."