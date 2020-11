Batman v Superman: il costume di Robin era in realtà quello dell'Uomo Pipistrello

Oltre al ritratto di nonno Wayne, Zack Snyder chiese ai suoi collaboratori di fabbricare il costume di Robin, da inserire in Batman v Superman come easter egg per i fan.

L'idea venne effettivamente realizzata e nel film è possibile apprezzare una breve scena in cui il Buce Wayne di Ben Affleck si sofferma un momento a guardare una teca, all'interno della quale è esposto il costume di Robin, rovinato dalle scritte del Joker. Un cimelio che non è di certo passato inosservato e che in qualche modo è riuscito ad arricchire il personaggio di Batman, arrabbiato anche per la perdita del suo fidato braccio destro.

Ora scopriamo, grazie al costumista Dog Stewart, che per creare il costume venne utilizzato in realtà uno degli abiti dell'Uomo Pipistrello: "Robin, il costume è stato creato a partire dal malconcio bat-suit di uno stuntman, tagliato, adattato, rifilato e ricucito. Ed ecco il costume di Robin, avvolto in fibra di vetro per far risaltare la forma anatomica".

Nella foto ci viene presentato il modello ad inizio della lavorazione, in cui è evidente che il costume fosse quello grigio indossato da Ben Affleck e dai suoi stuntman. Alla fine Robin è stato in qualche modo creato da Batman, per cui dietro tutto ciò potremmo anche intravedere un significato simbolico.

Per chi vorrebbe saperne di più sulla sua storia nell'universo di Snyder, il regista ha confermato che Robin farà parte di Justice League attraverso un altro riferimento del genere.