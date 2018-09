Batman v Superman: il coordinatore degli stunt spiega l'approccio più brutale a Batman

L'approccio brutale al personaggio di Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice è stato oggetto di accesi dibattiti negli ultimi due anni ma in queste ore Damen Caro, coordinatore degli stunt sul set del film di Zack Snyder, ha chiarito alcuni aspetti sulla diversità di Batman rispetto ai suoi predecessori nei film passati.

Introdurre una nuova versione di Batman non era un'impresa semplice per Zack Snyder, dopo la versione di Christian Bale proposta da Christopher Nolan nella sua trilogia. Snyder e il suo team hanno sviluppato una versione del personaggio completamente diversa: un Batman più vecchio, più possente e brutale di qualsiasi altra versione live-action. Violento e stanco, dopo anni passati a tentare di salvare Gotham City.

Nei mesi precedenti all'uscita del film si è cercato di anticipare ai fan la visione di un Batman decisamente diverso dalle versioni precedenti. Ma nessuno si sarebbe aspettato un cavaliere oscuro così avverso e carico d'odio nei confronti di Superman.

La svolta arriva nel famigerato 'momento di Martha', quando Batman ferma la sua letale violenza. Un momento molto importante, un'evoluzione testimoniata anche dallo stile di combattimento, come spiega anche Damen Caro:"Si, al 100%. Voglio dire, nella scena dell'inseguimento aveva a che fare con dei tizi pericolosi che cercano d'ucciderlo ma io sento che lui è guidato più dall'odio. Dal momento di Martha non è più alimentato da quel sentimento. Ha appena appreso che Kal è un alieno ma che condividono la stessa umanità, kryptoniani e umani. C'è sicuramente un'evoluzione. Se fai la stessa domanda a Zack ti risponderà diversamente ma dal mio punto di vista doveva attraverso quel team di mercenari e sbarazzarsene nel modo più efficiente possibile. Questo era l'obiettivo principale da superare".