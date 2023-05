Batman v Superman e la sua controversa accoglienza: parla Zack Snyder

Non importa quanti anni siano passati: Batman V Superman: Dawn of Justice è una ferita ancora aperta nel DC Extended Universe. Per Matthew Vaught il film è stato un errore e in generale la critica ha accolto negativamente la seconda fatica di Zack Snyder per il DCEU.

Batman V Superman è certamente uno dei film più divisivi per DC: a distanza di 7 anni dall'uscita del film, il regista Zack Snyder ha rivelato nel corso dell'evento Full Circle i motivi per i quali la pellicola ha ricevuto un'accoglienza così controversa.

"Beh, questo film, in particolare, hai creato così tanti strati per la narrazione nei personaggi - ha spiegato Snyder a The Direct - e penso si debba uno sforzo per scavare un po' più a fondo...penso che probabilmente sia ciò che ha reso il film così polarizzante. Penso, e forse mi sbaglio. Ma sento che molte persone sono andate nei film per dire, 'Oh, è il solito gioco tra supereroi, giusto? Divertiamoci'. E abbiamo dato loro questa sorta di film di supereroi mitologici moderni decostruttivista, pesantemente stratificato ed esperienziale che ha bisogno ... a cui devi davvero prestare attenzione. Non deve essere stato bello per loro. Non è qualcosa che qualcuno voleva fare. Mi hanno detto, 'Cosa? No! È estenuante. Che ne dici, perché litigano?"

Lo scontro tra il Batman di Ben Affleck (lo sapevate chi era la seconda scelta per il ruolo di Batman?)e il Superman di Henry Cavill non ha ottenuto i risultati sperati, ma sicuramente l'accoglienza della pellicola ha influito sui futuri programmi del DCEU.

