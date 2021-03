Batman v Superman ma con Colin Farrell, Jude Law e Joker: scoprite il film mai realizzato!

Batman v Superman è un film legato al nome di Zack Snyder, ma non tutti sanno che nei primi anni 2000 Warner Bros. era a lavoro su un'opera dallo stesso titolo la cui sceneggiatura venne affidata ad Akiva Goldsman.

All'epoca non emersero molti dettagli sul progetto, successivamente scartato, ma negli anni sono arrivate sempre più informazioni al punto che oggi è possibile delineare addirittura una trama completa: Wolfgang Petersen era stato scelto come regista e per i ruoli dei due protagonisti il film avrebbe vantato Colin Farrell nei panni di Bruce Wayne e Jude Law nei panni di Superman.

La bozza iniziale della sceneggiatura venne scritta da Andrew Kevin Walker (Se7en di David Fincher), con Goldsman intervenuto per ampliarla. Il famoso sceneggiatore, produttore e regista nel corso di diverse interviste ha personalmente svelato tantissimi dettagli sulla storia, tra i quali:

la sceneggiatura venne completata tra il 2001 e il 2002

sarebbe stato il cinecomic più oscuro mai prodotto

La scena iniziale sarebbe stata quella del funerale di Alfred

Bruce si sarebbe innamorato e avrebbe rinunciato ad essere Batman per vivere insieme a sua moglie una vita tranquilla

Joker avrebbe ucciso la moglie di Bruce, che avrebbe scoperto a sua volta che il suo matrimonio era tutta una bugia: la donna in realtà era una complice di Joker inviata per distruggerlo.

