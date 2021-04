Batman v Superman, Chris Terrio: 'Vi spiego quella battuta di Lois odiata da tutti'

Come se non bastassero le tante critiche ricevute per la questione Martha, per questo o quel buco di trama e per tanti altri dettagli, il Batman v Superman di Zack Snyder fu preso di mira anche a causa di una battuta a detta di molti infelice pronunciata dalla Lois Lane di Amy Adams: battuta che, secondo Chris Terrio, andava però contestualizzata.

Lo sceneggiatore, che ha anche svelato il finale originale di Batman v Superman, si riferisce al momento in cui Lois, a un soldato contrariato dal fatto che gli fosse stata organizzata un'intervista con una donna, risponde: "Non sono una donna, sono una giornalista".

"Un recensore portò quella frase come prova della mia stupidità e della mia incapacità nello scrivere il personaggio di Lois. Bene, la Lois del film è ispirata a Marie Colvin, una giornalista che fu uccisa in Siria. Una delle giornaliste più coraggiose mai vissute, a parer mio. C'è un articolo di Vanity Fair su di lei, Marie Colvin Private's War, e la frase pronunciata da Lois è praticamente identica ad una frase detta da Marie Colvin in quell'articolo, in riferimento ad un soldato che si rifiutò di stringerle la mano in quanto donna. Marie Colvin rispose: 'Non ci sono donne in questa stanza, solo una giornalista'. Quindi la frase di Lois era un omaggio" ha spiegato Terrio.

Anche voi avevate storto il naso davanti alla risposta del personaggio di Amy Adams? Fateci sapere la vostra nei commenti! Di recente, intanto, lo stesso Zack Snyder ha parlato del fatto che Batman v Superman fosse disprezzato anche da Warner Bros.