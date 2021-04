Batman v Superman, Chris Terrio svela il controverso finale originale del film

In una lunga intervista con Vanity Fair in cui si è tolto qualche sassolino dalla scarpa riguardo alla sua esperienza nel DCEU, definendo per esempio le prima versione di Justice League "un atto di vandalismo", Chris Terrio ha svelato i piani originali per l'arco narrativo del Cavaliere Oscuro in Batman vs Superman.

A quanto pare, il film di Zack Snyder si sarebbe dovuto concludere con Batman che marchiava a fuoco Lex Luthor con il simbolo del pipistrello. "Lo studio sembrava convinto che la mia sceneggiatura di BvS era troppo cupa e che questo era il loro problema," ha spiegato lo sceneggiatore premio Oscar. "Ma quello che non hanno menzionato è che, per esempio, nella bozza della sceneggiatura di Batman v Superman che Warner Bros aveva preparato - ovvero la bozza che mi era stata consegnata quando ho aderito al progetto - Batman non solo marchiava i criminali con il marchio del pipistrello, ma alla fine Batman avrebbe marchiato anche Lex Luthor."

Terrio ha affermato di aver combattuto per cambiare il finale in questione, poiché credeva che Batman avesse bisogno di capire il suo errore prima della conclusione della storia. "Ho discusso molto con lo studio per quel finale. Sostenevo che Batman non può terminare il film con quel comportamento, che equivale ad una tortura, perché allora il film avrebbe approvato ciò che stava facendo."

Intanto, nei giorni scorsi Snyder è tornato a parlare dell'"odio" di Warner Bros. nei confronti di Batman v Superman.