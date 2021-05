Batman v Superman: ecco chi era la seconda scelta di Snyder al posto di Ben

In una recente intervista con l'Hollywood Reporter, la stessa dove il regista aveva già parlato dei film di Christopher Nolan, Zack Snyder ha avuto modo di tornare a discutere dei suoi cinecomic in casa DC, specie di Batman v Superman, film per cui fu chiamato a scegliere l'interprete per il nuovo Batman post-Christian Bale.

In merito, Zack Snyder ha spiegato che Ben Affleck è sempre stata la sua scelta numero uno, e fortunatamente è riuscito a convincere la star a vestire i panni del personaggio nel DCEU, anche se poi per lui si è rivelata in parte una decisione spiacevole vista l'accoglienza e i risultati raggiunti. Ad ogni modo, l'autore ha rivelato che se Affleck avesse rifiutato la parte, lui l'avrebbe offerta a Matthias Schoenaerts (The Old Guard), che nella testa di Snyder sarebbe stato un altro Batman di 40 anni perfetto.



Ha spiegato il regista:



"Ne ho parlato molto con Matthias. Non si è mai presentato in giacca e cravatta come Bruce ma ho fatto diversi mock-up con lui, perché Ben non era sicuro. E non lo biasimo affatto. Tutti dovrebbero pensare tantissimo a cosa fare se gli venisse chiesto 'vuoi interpretare Batman?'". Schoenaerts, che all'epoca aveva 30 anni, si sentiva comunque troppo giovane per vestire i panni di un Bruce Wayne di 40.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



Vi lasciamo al nostro Everycult su Batman v Superman: Dawn of Justice.