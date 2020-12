Batman v Superman, chi ha i film migliori? Tutti i cinecomic a confronto

In attesa di mettere gli occhi sull'atteso The Batman di Matt Reeves e scoprire i dettagli sul ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, mettiamo a confronto i numerosi film dedicati alle due icone DC per capire quale dei due personaggi è riuscito a conquistare maggiormente la critica cinematografica nel corso degli anni.

Per farci un'idea di quali siano i live-action di Batman e Superman più apprezzati dalla critica abbiamo preso in considerazione i dati forniti dagli aggregatori di recensioni più utilizzati al mondo, ovvero Rotten Tomatoes e Metacritic, e come potete vedere di seguito le classifiche propongono un sostanziale pareggio.

Le iterazioni più apprezzate sono senza dubbio la trilogia di Christopher Nolan e la saga classica di Superman (di quest'ultima solamente i primi due capitoli), con Il Cavaliere Oscuro e il primo film con Christopher Reeves che svettano in entrambe le classifiche. Seguono le due pellicole dirette da Tim Burton, Superman Returns e il film del 1966 tratto dalla popolare serie con Adam West, mentre Man of Steel non riesce a raggiungere la "sufficienza" in entrambe le liste. Nella parte bassa troviamo infine i criticatissimi Batman Forever, Batman & Robin e i capitoli 3 e 4 di Superman.

Di seguito vi riportiamo le classifiche complete:

Rotten Tomatoes

Il cavaliere oscuro (2008) - 94% Superman (1978) - 94% Superman II (1980) - 87% Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012) - 87% Batman Begins (2005) - 84% Batman - Il ritorno (1992) - 80% Batman (1966) - 78% Superman Returns (2006) - 75% Batman (1989) - 71% Man of Steel (2013) - 56% Batman Forever (1995) - 39% Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) - 28% Superman III (1983) - 29% Superman IV (1987) - 11% Batman & Robin (1997) - 11%

Metacritic

Il cavaliere oscuro (2008) - 84 Superman II (1980) - 83 Superman (1978) - 80 Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012) - 78 Superman Returns (2006) - 72 Batman (1966) - 71 Batman Begins (2005) - 70 Batman (1989) - 69 Batman - Il ritorno (1992) - 68 Man of Steel (2013) - 55 Batman Forever (1995) - 51 Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) - 44 Superman III (1983) - 44 Superman IV (1987) - 24 Batman & Robin (1997) - 28

Vi ricordiamo che l'uscita di The Batman è fissata a marzo 2022.