Batman v Superman: Ben Affleck era persino più grosso del suo stuntman

Dopo aver trattato l'annosa questione degli omicidi di Batman, lo stuntman Richard Cetrone parla anche della condizione fisica di Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Possiamo dire senza pericolo di smentita che l'attore ha infatti impersonato l'Uomo Pipistrello più massiccio e muscoloso che sia mai apparso al cinema, e per l'occasione ha dovuto prendere parte a sessioni di allenamento molto intense. Ma per le scene più rischiose anche Affleck ha fatto ricorso ad una controfigura, e lo stesso Cetrone è rimasto stupito dalla dedizione dell'attore:

"Ben ha lavorato duro. Era molto più grosso rispetto a me, anche se ciò non ha influito molto", ha rivelato lo stuntman a Screen Rant. Del resto, la corporatura robusta è servita a Zack Snyder per creare una versione dell'eroe molto più spietata e cattiva, in grado di incutere terrore nei nemici.

Cetrone ha poi dichiarato che gli fu chiesto esplicitamente di non mettere su peso e di non assomigliare troppo ad Affleck, poiché in certe scene d'azione c'era comunque bisogno che fosse agile e veloce. Quando il protagonista fa irruzione in un magazzino per salvare la madre di Superman, ad esempio, lo abbiamo visto esibirsi in diverse mosse spettacolari, pur mettendo k.o. i vari nemici con la grazia di un carro armato.

Cosa ne pensate del gigantesco eroe di Affleck? Vi è piaciuta la sua interpretazione? Se la risposta è sì sarete felici per il rumor che vuole il suo ritorno nei panni di Batman per un nuovo progetto firmato HBO.