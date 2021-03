Batman v Superman: annunciata la data di uscita della nuova versione 4K UHD!

Come se l'uscita di Justice League prevista per il 18 marzo non fosse abbastanza, il regista Zack Snyder ha annunciato la data di pubblicazione della nuova versione 4K UHD di Batman v Superman: Dawn of Justice.

La ristampa, il cui formato nuovo di zecca sarà presente anche su HBO Max, sarà distribuita da Warner Bros. Home Entertainment a partire dal prossimo 23 marzo: attualmente non è stata rivelata la data di uscita per una eventuale edizione italiana, ma qualora dovessero emergere nuove informazioni come al solito non tarderemo a condividerle con voi.

Nel frattempo, vi segnaliamo che la nuova versione in lingua originale di Batman v Superman è attualmente disponibile per il preordini su Amazon: l'edizione conterrà solo il disco 4K e un codice per scaricare il film in versione digitale, senza il consueto combo pack con bluray 'normale' annesso.

Ricordiamo che la versione 4K del film era già stata pubblicata in passato, ma con gravi problemi qualitativi che non hanno soddisfatto neppure Snyder; il regista l'anno scorso aveva annunciato di essere personalmente a lavoro su una nuova versione di Batman v Superman pensata per esaltare le porzioni girate con pellicola IMAX, versione che ovviamente sarà distribuita solo nel montaggio Ultimate Edition da tre ore e non in quello distribuito in sala.

Justice League di Zack Snyder arriverà in Italia tramite piattaforme on demand a partire dal prossimo 18 marzo.