Batman v Superman, Ben Affleck e Henry Cavill scherzano sul vecchio meme 'Sad Affleck'

A più di cinque anni dall'uscita di Batman v Superman: Dawn of Justice, i due protagonisti del film sono entrambi impegnati nella promozione dei loro nuovi progetti: Henry Cavill sta per debuttare in The Witcher 2, mentre con The Tender Bar vedremo presto al cinema Ben Affleck. Quest'ultimo ha scherzato con George Clooney, regista del film.

I due attori ricordano ancora un meme, diventato virale ai tempi di Batman v Superman, ribattezzato "Sad Affleck": la foto, scattata durante una conferenza stampa, mostrava un Ben Affleck con lo sguardo apparentemente perso nel vuoto, con un'aria tormentata.

Grazie a Fox 5 Washington DC, i due attori hanno potuto scambiarsi un saluto a distanza durante i rispettivi impegni promozionali, e hanno accennato proprio a quel vecchio meme.

"Non lasciarti andare mente parli con Henry" ha suggerito Ben Affleck, "perché zoomeranno su di te e faranno partire una canzone di Simon & Garfunkel, e non ne uscirai più."

Henry Cavill, dal canto suo, ha accolto il messaggio del collega con una risata, aggiungendo: "Un saluto anche a Ben Affleck. Sono un suo grande fan."

Qualche settimana fa abbiamo ascoltato le rivelazioni di Gal Gadot su un suo furto dal set di Batman v Superman: Dawn of Justice. Ben Affleck tornerà a indossare i panni di Batman in Flash, diretto da Andy Muschietti.