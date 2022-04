Batman: uomo mascherato da Joker guida una rapina (riuscita) in Brasile

Scene 'da film' a Sorocaba, Brasile, quando una gang di criminali guidati da un uomo vestito da Joker ha rapinato un supermercato e l'adiacente bancomat nel quartiere di Mineirao.

La banda, pesantemente armata e guidata da 'Joker', ha messo a segno la rapina nella mattinata, mentre l'esercizio veniva rifornito della settimanale scorta di contanti: fortunatamente non ci sono state vittime, anche se sono stati esplosi diversi colpi e due persone sono rimaste ferite durante la fuga della gang.

Secondo la ricostruzione, la banda sarebbe arrivata al supermercato con un veicolo nero durante le prime ore del mattino, come riportato da Globo.com. Stando alle dichiarazioni del proprietario del supermercato, un furgone blindato stava effettuando la manutenzione del bancomat del negozio quando sono arrivati ​​gli uomini mascherati, apparentemente capeggiati da un individuo mascherato con il volto del villain di Batman Joker. La gang ha sparato più volte con le armi, colpendo una guardia e un cliente, ed è riuscita ad afferrare diversi cassetti pieni di soldi prima di scappare nell'auto in attesa. Stando ai testimoni, sarebbero stati sparati almeno 20 colpi da pistole e mitra.

Oltre all'uomo mascherato da Joker, il filmato di sicurezza mostra un altro criminale mascherato come un personaggio de La casa di carta, popolare serie tv di Netflix. Il colpo sarebbe riuscito in pieno e attualmente tutti i membri della gang sarebbero a piede libero, mentre la polizia di Sorocaba ha aperto un'indagine.

Per letture più leggere e più attinenti al mondo del cinema, ecco 5 teorie sul futuro di The Batman da non perdere.