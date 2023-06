Batman, ufficiale: Andy Muschietti di The Flash dirigerà The Brave & The Bold per il DCU

Dell'identità del regista di Batman: The Brave & The Bold se n'era parlato nei giorni scorsi, e adesso c'è l'ufficialità: il primo film del nuovo Cavaliere Oscuro ambientato all'interno del DCU sarà diretto da Andy Muschietti, già regista di The Flash.

A confermarlo ufficialmente sono stati i nuovi ceo dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, che con una nota hanno dichiarato: “Abbiamo visto 'The Flash' ancor prima di prendere le redini dei DC Studios, e capimmo subito di avere a che fare non solo con un regista visionario, ma anche con un grande fan della DC. È un film magnifico – divertente, emozionante, elettrizzante – e l'affinità e la passione di Andy per questi personaggi e questo mondo risuona in ogni fotogramma. Quindi, quando è arrivato il momento di trovare un regista per The Brave and the Bold, per noi non si è nemmeno trattato di dover scegliere. E fortunatamente, Andy ha detto di sì. Barbara Muschietti ha firmato per produrre con noi e siamo sulla buona strada. Sono una squadra straordinaria e non potremmo avere partner migliori o più stimolanti per imbarcarci in questa nuova entusiasmante avventura nel DCU."

Basato sulla run di 'Batman' di Grant Morrison, Batman: The Brave and the Bold introdurrà Batman e la Bat-famiglia nel DCU: il progetto sarà totalmente slegato dai film di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, dunque aspettatevi l'annuncio di un nuovo attore per la parte del Cavaliere Oscuro.

Chi ha già visto The Flash ha potuto avere un assaggio delle abilità di Muschietti alle prese con Batman (anzi, con più Batman), e per il DCU ci si aspetta un film più 'colorato' rispetto alle passate incarnazioni del franchise, sia per rispettare il fumetto di Morrison sia per distaccarsi dal lavoro di Reeves/Pattinson: che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.