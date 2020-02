Batman uccide senza pietà nella clip del film animato Superman: Red Son

Una nuova clip di Superman: Red Son, il nuovo film d'animazione della DC, mostra una versione sovietica di Batman uccidere diverse persone a sangue freddo.

Come al solito, potete visionarla in calce all'articolo.

La clip, fra le altre cose, riaccende la fatidica polemica sulla regola del "non uccidere" di Batman, o meglio sulla sua violazione: la questione è aperta al dibattito da anni fra i fan DC e non, e ha raggiunto il suo apice dopo l'uscita di Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, che mostrava un Bruce Wayne (Ben Affleck) che dopo vent'anni di delusioni e sconfitte come Cavaliere Oscuro torna in attività con comportamenti, diciamo così, chiaramente repubblicani.

Quello creato da Mark Millar nella graphic novel Superman: Red Son è l'opposto di un repubblicano, ma anche se appartenente all'etichetta Elseworlds di DC Comics fa sempre impressione vedere Batman non avere pietà dei suoi avversari.

L'adattamento animato di Superman: Red Son includerà diversi personaggi noti come Lex Luthor, Lois Lane, Wonder Woman, Brainiac e Lanterna Verde, ma anche il presidente JFK e Stalin. Il film è disponibile in digitale negli Stati Uniti e uscirà in blu-ray dal 17 marzo.

Voi conoscete il fumetto originale? Siete curiosi di vedere questa trasposizione animata? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.

