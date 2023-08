Batman, la trilogia di Nolan torna al cinema per il Batman Day: la vedremo in Italia?

Christopher Nolan è il regista più discusso del momento, soprattutto per l'uscita nelle sale di Oppenheimer, la sua ultima fatica per il grande schermo. A breve si festeggerà il Batman Day e proprio Nolan è stato protagonista, dietro la macchina da presa, di una trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro che tornerà al cinema.

Showcase Cinemas ha annunciato che distribuirà la trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan in occasione del Batman Day, in programma il 16 settembre. Le location saranno selezionate da Showcase, principalmente localizzate in New England, e i film saranno programmati in fasce orarie differenti, così da permettere agli spettatori di assistere a tutti i lungometraggi della trilogia. Non è prevista al momento una distribuzione in Italia.



Il cavaliere oscuro, secondo film della trilogia con protagonista Christian Bale nei panni di Bruce Wayne/Batman, è rimasto in cima alla classifica dei più alti incassi Warner Bros. fino a pochi giorni fa, quando è stato scalzato da Barbie di Greta Gerwig in vetta. Christian Bale è grato a Batman e ha dichiarato che ritiene sia il ruolo per il quale verrà ricordato.



Nel primo film, Batman Begins, si racconta le origini di Batman, con nemici come Ra's al Ghul (Liam Neeson) e lo Spaventapasseri (Cillian Murphy) mentre nel secondo, Il cavaliere oscuro, entra in scena il compianto Heath Ledger nei panni del Joker. Nel terzo conclusivo capitolo, Il cavaliere oscuro - Il ritorno, è Bane (Tom Hardy) a seminare il terrore a Gotham City.



Non perdetevi il nostro approfondimento sulla trilogia di Batman di Christopher Nolan e la decostruzione del mito supereroistico.