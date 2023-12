'Batman di Tim Burton fa schifo': lo dice lo sceneggiatore di Batman Returns

Oltre ad aver svelato nuovi dettagli sul film mai fatto di Catwoman con Michelle Pfeiffer, lo sceneggiatore di Batman Returns Daniel Waters ha detto la sua sul famoso Batman di Tim Burton, il primo film della saga con protagonista Michael Keaton.

L'autore, che avrebbe lavorato con Tim Burton al sequel Batman Returns, per il quale scrisse la sceneggiatura, ha dichiarato di non aver mai amato il film originale del 1989, che a parer suo 'fa schifo'. Inoltre, secondo Waters, anche Burton la pensa allo stesso modo: "Neanche Tim va pazzo per il primo Batman. Io certamente non sono un fan. È un film che ha un'ottima scenografia e tutto quello che volete, ma a me non è mai piaciuto. Per me fa schifo. Quella scena in cui Jack Nicholson sale le scale al ritmo di una canzone di merda di Prince, dipingendo tutto ciò che trova con una bomboletta spray, è il massimo dell'anti-intrattenimento."

Negli anni la contrapposizione tra Batman e Batman Returns si è accentuata sempre di più, trattandosi di due film estremamente diversi sebbene realizzati dallo stesso regista: resta celebre una frase di Josh Olson, sceneggiatore di A History of Violence di David Cronenberg, secondo il quale "Batman Returns è un film per chi odia Batman".

Alla luce delle nuove dichiarazioni, Daniel Waters sarà sicuramente d'accordo.