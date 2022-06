Batman, Tim Burton sul suo addio: 'Mi dissero che ero troppo dark, poi misero i capezzoli'

Nel corso di un'intervista concessa a Empire Magazine, Tim Burton si è decisamente tolto qualche sassolino dalla scarpa mentre ricordava il suo brusco addio al mondo di Batman dopo aver diretto i primi due capitoli della rinascita del Cavaliere Oscuro tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90. Poi arrivò l'era Schumacher che ricordiamo tutti...

All'epoca, infatti, i produttori erano convinti - specialmente dopo l'uscita di Batman - Il Ritorno (che non ottenne gli stessi incassi del primo film) - che l'approccio di Burton fosse eccessivamente dark e quindi si decise per un cambio netto che riavvicinò il personaggio di Batman a quello più camp della serie televisiva con Adam West. Il risultato fu Batman Forever prima e Batman & Robin poi, subissati di critiche e sfottò vari, anche per via dei famigerati capezzoli sulla Batsuit.

"Hanno fatto il percorso inverso", ha dichiarato recentemente Burton a Empire Magazine. "È questa la cosa divertente. Ma poi mi sono detto: 'Aspetta un attimo. Ok, aspettate un attimo. Vi lamentate di me, sono troppo strano, sono troppo dark, e poi mettete i capezzoli sul costume? Andate a farvi fottere'. Sul serio. Quindi sì, credo che questo sia il motivo per cui non ho fatto [un altro film della serie]".

Nella giornata di ieri, il costumista di Batman Forever ha spiegato dopo anni la scelta dei capezzoli sul costume di Batman: "Con il costume di Val Kilmer in Batman Forever, i capezzoli erano una delle cose che ho aggiunto. Non era fetish per me, era più ispirato alle armature romane, come i centurioni. Inoltre, nei fumetti, i personaggi sembravano sempre nudi con la vernice spray addosso: era tutta una questione di anatomia, e a me piace spingere sull'anatomia. Non so esattamente dove avessi la testa all'epoca, ma è quello che ricordo. Così ho aggiunto i capezzoli. Non avevo idea che alla fine si sarebbe sollevato tutto questo clamore".

