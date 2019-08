Batman sarà in The Suicide Squad? Vediamo che ne pensa James Gunn

In "Suicide Squad" di David Ayer abbiamo assistito ad un paio di apprezzati cameo di Batman, apparso per fronteggiare sia Deadshot che il duo composto da Harley Quinn e Joker. In The Suicide Squad di James Gunn avverrà lo stesso? Sentiamo un po' cosa ne pensa il regista di Guardiani della Galassia.

Incalzato da un fan su Instagram, che ha poi riportato lo screen sui social, James Gunn ha risposto in maniera piuttosto diretta sulla possibile presenza del Cavaliere nel prossimo cinecomic targato DCEU. Di seguito la traduzione del suo messaggio arrivato dopo che un suo follower gli ha scritto più volte: "scene di Batman in The Suicide Squad per favore".

"Potrai ammirare Batman in The Batman, fissato per giugno 2021. The Suicide Squad si concentrerà principalmente, sai, sulla Suicide Squad".

Una risposta piuttosto perentoria da parte del futuro director di Guardiani della Galassia Vol. 3, ma che lascia spazio a poche interpretazioni: per rivedere l'uomo pipistrello (nei cui panni troveremo Robert Pattinson e non più Ben Affleck) dovremo aspettare la sua pellicola standalone diretta di Matt Reeves.

Cosa ne pensate? Speravate in un altro cameo di Batman nelle nuove avventure della Squadra Suicida?