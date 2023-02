Batman: The Brave & The Bold, quali villain per Batman e Robin? Parlano i fan

Dopo aver discusso del possibile nuovo costume di Batman per Batman The Brave & The Bold, nuovo film della saga del Cavaliere Oscuro prodotto da James Gunn per il nuovo universo narrativo DCU dei DC Studios, i fan in queste ore sono passati alle ipotesi sul villain.

Quali villain potrebbe includere Batman: The Brave and the Bold? I fan su Reddit si sono letteralmente scatenati negli ultimi giorni, e alcuni di loro hanno proposto soluzioni interessanti per il futuro della saga, che dovrà necessariamente interfacciassi con quella di The Batman di Matt Reeves per evitare di riproporre idee e situazioni troppo simili tra loro.

In tal senso, sembrano sensate le considerazioni dell'utente DC_Cinematic, le cui previsioni mettono in conto che James Gunn potrebbe usare i villain meno noti della saga di Batman, quelli più eccentrici in puro stile Gunn e quelli mai (o raramente) apparsi sul grande schermo, come ad esempio Clayface, Cappellaio Matto, Ventriloquo e Poison Ivy, la cui unica apparizione al cinema rimane quella di Uma Thurman in Batman & Robin del 1997. Ma anche l'utente TheBossRayden, intervenuto nei commenti, non ha tutti i torti quando nota che i villain devono sempre riflettere la tematica del film in cui appaiono e che James Gunn non potrà limitarsi a 'buttare dentro' personaggi a caso: piuttosto, considerando che Batman The Brave & The Bold ruoterà intorno al tema padre figlio, con Bruce che dovrà 'lottare per l'anima di Damian' e spingerlo dalla sua parte, potrebbero tornare utili avversari come Due Facce, Deathstroke, Talon, Hush o la stessa Talia Al Ghul, villain cioè che hanno sempre mostrato un'ambivalenza verso la luce e l'oscurità.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altre letture ecco tutto quello che dovete sapere su Batman The Brave & The Bold.