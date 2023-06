Batman: The Brave & The Bold, The Flash ha svelato il nuovo Bruce Wayne del DCU? Spoiler

A poche ore dall'uscita di The Flash nelle sale di tutto il mondo, Warner Bros e DC Studios hanno annunciato ufficialmente che il regista Andy Muschietti dirigerà anche Batman: The Brave & The Bold, nuovo film del Cavaliere Oscuro ambientato nel nuovo DCU...ma chi interpreterà Bruce Wayne?

Ebbene, proprio The Flash ha introdotto un nuovo Batman, o meglio reintrodotto, giusto in tempo per l'inizio del DCU: nell'ultima scena del film, dopo che Barry Allen è riuscito apparentemente a salvare il Multiverso da lui stesso danneggiato, riceve una telefonata da Bruce Wayne (che il ragazzo, durante il film, definisce il suo miglior amico), ma quando si ritrovano faccia a faccia Barry scopre di trovarsi di fronte ad un nuovo Bruce Wayne, interpretato da...George Clooney!

Si, l'attore di Batman & Robin è tornato ad interpretare Bruce Wayne per la scena finale di The Flash (altro scoop del famoso insider My time to shine, che aveva anticipato il ritorno di George Clooney addirittura a febbraio scorso), scena finale che lascia di stucco tanto i fan quanto Barry Allen stesso: il fatto che il 'suo' Bruce Wayne non abbia le fattezze solite (ovvero quelle di Ben Affleck) lascia intendere che il Multiverso DC è stato danneggiato e che Barry sia finito in un'altra realtà alternativa. Ma la vera domanda che tutti si stanno ponendo adesso è: George Clooney sarà il Batman del DCU e tornerà in Batman: The Brave & The Bold?

Come sappiamo, Batman: The Brave & The Bold sarà basato sui fumetti di Grant Morrison e seguirà un Bruce Wayne 'maturo' alle prese con il rapporto col figlio genio-bambino Damian Wayne, e avere George Clooney, 62 anni, nei panni di Batman che cerca di barcamenarsi tra la lotta al crimine e i doveri della (complicata) paternità del nuovo Robin, figlio di spietato assassino figlio di Talia al Ghul...effettivamente non è la cosa peggiore del mondo. Clooney è ovviamente una star importante, che potrebbe essere in grado di dire la sua nei panni di un inedito Bat-papà (è diventato padre per la prima volta nel 2017, all'età di 56 anni) e il film rappresenterebbe anche una possibilità di redenzione dopo l'odiato Batman & Robin. In più, The Flash è sempre stato descritto come un ponte tra il DCEU e il DCU, e ora come ora è legittimo considerare il ritorno di George Clooney in quest'ottica.

Vale la pena di notare, comunque, che è altresì possibile che la scena finale di The Flash sia soltanto una simpatica citazione al passato e alla vasta eredità del mondo cinematografico DC (diciamo solo che George Clooney non è l'unica star DC del passato che si può trovare nel film), ma per averne la certezza dovremo aspettare i prossimi giorni: ci aspettiamo infatti che, una volta passato l'entusiasmo dei primi giorni di debutto, James Gunn e co. chiariranno questo importante dettaglio tramite social o interviste.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.