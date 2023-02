Batman The Brave & The Bold: rispondiamo a tutte le vostre domande sul nuovo film DC

Gli annunci di James Gunn per il futuro del DC Universe hanno stupito i fan della saga, ma una mossa in particolare ha fatto saltare sull'attenti gli appassionati: il nuovo film del franchise del Cavaliere Oscuro, Batman: The Brave & The Bold.

Cosa sappiamo, oggi, su questo nuovo progetto? Diverse cose, in realtà: anche se ci vorrà un po' di tempo prima di conoscere dettagli più succosi, James Gunn e Peter Safran in questo caso non sono stati avidi di informazioni, al punto che già da ora possiamo farci un'idea abbastanza precisa di come sarà Batman: The Brave & The Bold. Ecco quello che sappiamo:

Il significato del titolo : The Brave & The Bold è un format in uso in casa DC fin dagli anni '50, e solo successivamente è stato legato alla saga di Batman, diventando una serie antologica di storie team-up, con il Cavaliere Oscuro che sulle pagine di questa serie interagiva sempre con nuovi alleati. Comunque, il film di James Gunn e Peter Safran non adatterà un particolare arco narrativo di questa serie, limitandosi a 'rubarne' solo il nome.

: la vicenda raccontata dal film infatti adatterà il fumetto di Batman scritto da Grant Morrison, acclamato autore scozzese (molto amico di James Gunn) che ha personalmente inventato il personaggio di Damian Wayne, il figlio di Bruce. La storia di Batman: The Brave & The Bold vedrà Bruce Wayne alle prese con il suo ruolo di padre, e Damian con la sua eredità nei panni di Robin, offrendo al grande pubblico una dinamica totalmente inedita per la saga cinematografica del Cavaliere Oscuro. Chi è Damian Wayne? Nei fumetti, Damian Wayne è il figlio che Bruce Wayne ha da Talia Al Ghul, figlia dell'acerrimo nemico di Batman, R'as Al Ghul: sia R'as che Talia non sono nuovi al grande schermo, dato che in passato hanno avuto i volti di Liam Neeson e Marion Cotillard nella trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

Questa domanda al momento non ha una risposta, dato che i protagonisti di The Brave & The Bold saranno annunciati prossimamente con i casting attualmente in corso. Tuttavia, possiamo confermarvi che Bruce Wayne non avrà il volto né Ben Affleck né Robert Pattinson, con la parte del supereroe di Gotham che sarà affidata ad un attore totalmente nuovo. Che fine farà Robert Pattinson? Nessuna: la saga di The Batman di Matt Reeves proseguirà con The Batman Parte 2, annunciato durante lo stesso evento di presentazione che ha dato i natali a The Brave & The Bold: la differenza è che, mentre quest'ultimo farà parte del canone ufficiale del DCU di James Gunn e Peter Safran, The Batman sarà 'spostato' sotto l etichetta DC Elseworlds, una sorta di contenitore di tutti i film e le serie tv targate DC/Warner che però saranno narrativamente scollegate dalla continuity del DCU, come ad esempio Joker e Joker: Folie à Deux di Todd Phillips.

Diteci che cosa ne pensate e quali sono le vostre aspettative nella sezione dei commenti.