Batman The Brave & The Bold, i registi di Avengers pronti a dirigere il film di James Gunn

Chi va e chi viene: ora che Ben Affleck si è tirato fuori dalla DC di James Gunn, i famosi registi Anthony e Joe Russo si sono detti prontissimi a passare dai Marvel Studios al nascente progetto cinematografico del DCU di James Gunn.

In particolar modo, i due registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ovvero i due film di maggior successo del Marvel Cinematic Universe nonché due dei soli sei film della storia del cinema in grado di superare i due miliardi di dollari di incasso al box office, si sono detti molto interessati al nuovo film Batman: The Brave & The Bold, un reboot della saga del Cavaliere Oscuro totalmente slegato dalla saga di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson e che sarà ambientato nella continuity del DCU.

"Solitamente non ci fanno domande sulla DC, visto il nostro passato!" ha scherzato Anthony durante una recente intervista con Comicbook. "Ma, ovviamente, con James a gestire questa nuova saga, sarebbe un gioco da ragazzi saltare a bordo. Adoriamo la direzione in cui porterà quel mondo", ha continuato Joe Russo. "E Batman è uno dei personaggi preferiti della nostra infanzia, insieme a Spider-Man e agli X-Men. Certo, ci sono state molte iterazioni di Batman al cinema..."

Al momento della stesura di questo articolo, Batman: The Brave & The Bold non ha annunciato né una data d'uscita né un regista o un cast. In compenso, qualche settimana fa James Gunn potrebbe aver lasciato qualche indizio su come sarà il costume del nuovo Batman del DCU.