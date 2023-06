Batman: The Brave & The Bold, trovato il regista del film? Gli insider sono certi

Dopo che Ben Affleck si è tirato fuori dal nuovo DC Studios rifiutando le proposte di lavoro offertegli da James Gunn e Peter Safran, i bookmakers sono rimasti un po' spiazzati circa l'identità del regista di Batman: The Brave & The Bold, primo film del Cavaliere Oscuro ambientato nel DCU.

In queste ore, però, secondo gli insider del settore c'è un nome per il progetto che non è solo caldo, ma addirittura confermato da più parti: stiamo parlando di Andy Muschietti, che il portale One take news - noto per gli scoop riguardanti 'il mercato' di attori e registi nel mondo dei cinecomix - dà praticamente per certo alla regia di Batman: The Brave & The Bold. Il sito riporta di aver confermato la notizia con 'molteplici' fonti, specificando che al momento Warner Bros non ha risposto alla richiesta di un commento ufficiale, tuttavia interpellato sulla questione lo stesso Muschietti ha dichiarato: "Mi piacerebbe. Non posso ancora parlare di queste cose, ma sembra una possibilità molto eccitante”.

Se l'indiscrezione dovesse trovare conferma - come One take news è certa che succederà - allora Batman: The Brave and the Bold sarà il terzo film DCU ad avere un regista associato, dopo Superman: Legacy (auto)affidato a James Gunn e Swamp Thing legato al nome di James Mangold: il nuovo film del franchise dell'Uomo Pipistrello, che sarà totalmente slegato dalla saga di The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, seguirà il Batman del DCU mentre impara a convivere con suo figlio biologico, Damian Wayne, il nuovo Robin.

Per chi non lo sapesse, Muschietti è diventato uno dei registi più apprezzati e corteggiati degli ultimi anni. Dopo aver diretto entrambi i film della saga di It (per la quale sta realizzando anche la serie tv prequel Welcome to Derry), ha conquistato la fiducia e gli elogi di Warner Bros con l'imminente The Flash, che dallo stesso James Gunn è stato definito 'uno dei migliori cinecomix di sempre'.

Il co-ceo dei DC Studios punterà davvero su di lui per il nuovo Batman? Vi terremo aggiornati.