Batman: The Brave & The Bold, quando verrà annunciato l'attore del Bruce Wayne del DCU?

David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno Superman e Lois Lane per il DCU di James Gunn e Peter Safran, ma ora che finalmente Warner Bros ha confermato il casting di Superman: Legacy i fan hanno già spostato la propria attenzione a Batman: The Brave & The Bold.

Come saprete Superman: Legacy, che sarà scritto e diretto dal co-CEO dei DC Studios James Gunn, sarà il primo film del nuovo DCU ad arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo (luglio 2025: non il primo progetto, però, dato che nel 2024 uscirà la serie tv animata Creature Commandos, in streaming sulla piattaforma MAX), ma in precedenza sono già stati annunciati diversi altri progetti.

Quello che i fan DC sono più ansiosi di scoprire è certamente Batman: The Brave & The Bold, che sarà diretto da Andy Muschietti di The Flash e che introdurrà sul grande schermo un nuovo Uomo Pipistrello, interpretato da un nuovo attore: il progetto sarà totalmente slegato dalla saga di The Batman di Matt Reeves e Robert Pattinson, e i fan non vedono l'ora di scoprire chi reciterà nei panni del nuovo Bruce Wayne.

Ma quanto bisognerà aspettare per un annuncio? Ebbene, come rivelato dallo stesso James Gunn in un commento su Instagram in queste ore, i fan dovranno aspettare un po' per incontrare il nuovo Batman. Secondo l'autore, i DC Studios sono ancora "a miglia e miglia di distanza" dal casting della nuova versione del vigilante mascherato, e considerato che uno sceneggiatore non è attualmente associato a The Brave and the Bold (anche a causa dello sciopero in corso della Writers Guild of America), il ritardo nel casting non dovrebbe sorprendere nessuno.

Che sia finalmente giunto il turno di Nicholas Hoult? Staremo a vedere. Nel frattempo, diteci voi chi vorreste vedere nel ruolo del Batman del DCU.