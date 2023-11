Batman: The Brave & The Bold, pessime notizie per il reboot del DCU di James Gunn

Negli ultimi giorni non sono mancate grandi novità relative a Batman: The Brave & The Bold, l'atteso reboot della saga dell'Uomo Pipistrello nel contesto della più ampia saga del DCU di James Gunn e Peter Safran, ma proprio Gunn in queste ore si è visto costretto a frenare l'entusiasmo dei fan.

In un recente post su Instagram, infatti, un follower del regista ha commentato chiedendo a James Gunn se verrà fatto presto un annuncio ufficiale sul casting per il prossimo film di Batman, che sarà ufficialmente intitolato Batman: The Brave and the Bold, ma il direttore creativo del DCU e regista dell'attesissimo Superman: Legacy ha specificato che al momento non è previsto alcun annuncio per quanto riguarda il cast del progetto, dato che il film non ha nemmeno una sceneggiatura ora come ora: "NO. Non abbiamo ancora nemmeno una sceneggiatura” ha chiarito James Gunn.

Questo aggiornamento rischierà di deludere molti fan dell'Uomo Pipistrello, ma del resto c'era da aspettarselo: solo nei giorni scorsi, infatti, sono emerse le prime indiscrezioni secondo cui il candidato all'Oscar John Logan scriverà la sceneggiatura di Batman: The Brave and the Bold, il che chiaramente aveva lasciato intendere che lo stato dei lavori sul film è ancora in una fase molto embrionale. Va anche notato che, sebbene il DCU esordirà formalmente nel 2024 con la serie tv animata Creature Commandos, la saga arriverà per la prima volta al cinema nel 2025 con Superman: Legacy, dunque sarebbe logico aspettarsi Batman: The Brave & The Bold almeno per il 2026, se non addirittura il 2027: ricordiamo infatti che il 3 ottobre 2025 uscirà The Batman: Parte 2, il nuovo film con Robert Pattinson che sarà totalmente slegato e autonomo dal DCU, e James Gunn potrebbe voler far passare del tempo per presentare al mondo il suo Cavaliere Oscuro alternativo.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.