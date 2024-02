Batman: The Brave & the Bold, Milo Ventimiglia si autoesclude? 'Non farò il provino'

In una recente intervista, Milo Ventimiglia ha espresso la propria opinione su diversi rumor che si sono rincorsi negli ultimi tempi. L'attore si è dimostrato parecchio pessimista sul ritorno della serie Heroes, la serie di Tim Kring del 2006 trasmessa per quattro stagioni su NBC, senza dimenticare il DC Universe.

"Sento di essere stato addestrato a dire 'mai dire mai'. Ma penso che quando hanno cercato di riportare in vita Heroes e di riavviare la serie, è stato un po' un tentativo fallito. Non credo che la serie verrà ripresa di nuovo" ha confessato Ventimiglia.



Nemmeno la prospettiva di una sua partecipazione al DC Universe sembra essere realistica per l'ex star di This is Us, che partecipò ai casting per The Batman prima che il ruolo venisse assegnato a Robert Pattinson. Ventimiglia non farà il provino per Batman: The Brave & the Bold:"No, perché a questo punto probabilmente sono troppo giovane. È così che va. Quando dicono che vogliono un giovane Batman, vogliono proprio un giovane. Quando dicono che vogliono un Batman anziano vogliono qualcuno più anziano. In quanto attore ci sono sempre quei ruoli in cui ti vedi. Ci sono quei ruoli che vorresti pensare 'Oddio, potrei farlo' e poi no lo ottieni. Vedi un altro attore ottenerlo e farne un buon lavoro o una cattiva interpretazione. Un po' lo dimentichi".



In realtà Ventimiglia, che nel 2023 ha partecipato al remake americano di The Company You Keep, non ha perso del tutto la speranza:"Forse sono troppo giovane per Batman o forse semplicemente non sono adatti a me e va bene così. Penso che potrebbe esserci un universo interessante e con l'AI forse ci sarà un Milo che interpreta Batman, chi lo sa".

Milo Ventimiglia è conosciuto principalmente per i suoi personaggi sul piccolo schermo come Jess Mariano in Una mamma per amica, Peter Petrelli in Heroes e Jack Pearson in This is Us. Sul grande schermo ha interpretato il ruolo del figlio di Rocky (Sylvester Stallone) in Rocky Balboa.

L'attore avrebbe voluto una fine tragica per Jess in Una mamma per amica, uno dei suoi ruoli più amati dai fan delle serie tv.