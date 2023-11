Batman: The Brave & The Bold, John Logan di Skyfall e Il gladiatore per la sceneggiatura?

James Gunn aveva promesso novità in arrivo per Batman: The Brave & The Bold dopo gli scioperi di Hollywood, e mentre si attende la firma di un nuovo accordo tra gli studios e il sindacato attori il nuovo film di Batman per il DCU potrebbe aver trovato il suo sceneggiatore.

Secondo il portale DCEUleaks, infatti, lo studio è in trattative con John Logan per scrivere la sceneggiatura del Batman: The Brave & The Bold, che introdurrà sul grande schermo una nuova versione del supereroe di Gotham City completamente slegata dal The Batman di Robert Pattinson che sarà diretta dal regista di The Flash Andy Muschietti. Chiaramente non si tratta di informazioni ufficiali, ma la carriera di John Logan - scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, è certamente un ottimo biglietto da visita per il progetto, tanto che l'entusiasmo dei fan in giro per il web è palpabile: nel corso degli anni, infatti, il nome di John Logan è stato posto come firma alle sceneggiature di film come Skyfall e Spectre, della saga di 007 con Daniel Craig, ma anche a quelle di Ogni maledetta domenica, Il gladiatore, L'ultimo samurai, The Aviator, Alien: Covenant e alla serie tv Penny Dreadful.

Non è dato sapere quando saranno disponibili ulteriori dettagli su Batman: The Brave & The Bold, ma sappiamo già che Ben Affleck non indosserà il cappuccio del cavaliere oscuro per il DCU, dunque gli appassionati sono curiosi di scoprire quale sarà il prossimo attore a vestire i panni del famoso supereroe. La storia, lo ricordiamo, vedrà per la prima volta Batman nel ruolo di padre con l'esordio sul grande schermo del figlio di Bruce Wayne, Damian Wayne.

Batman: The Brave & The Bold non ha ancora una data d'uscita.