Batman: The Brave & The Bold, James Gunn mette a tacere un importante rumor sul film DCU

Dopo aver confermato che Batman: The Brave & The Bold non uscirà solo dopo la trilogia di The Batman di Robert Pattinson, accorciando dunque i tempi d'attesa per uno dei primi film DCU ad essere stati annunciati, James Gunn ha purtroppo smentito un recente rumor relativo al casting.

Nei giorni scorsi era stato riportato che la ricerca per il Bruce Wayne del DCU sarebbe iniziata presto, ma a quanto pare le cose non andranno esattamente in questo modo: un fan su Threads ha infatti chiesto al direttore creativo del DCU e regista di Superman: Legacy se ci fossero aggiornamenti relativi al casting di Batman: The Brave & The Bold, ma la risposta dell'autore non ha lasciato spazio a fraintendimenti. "Continuo a ricevere questa domanda, ma non so da dove vengano i vostri dubbi. Si tratta di un'informazione sbagliata, il casting di Batman: The Brave & The Bold non è vicino perché non abbiamo ancora una sceneggiatura pronta."

Da quando è stato eletto leader dei DC Studios insieme a Peter Safran, Gunn ha sempre chiarito che i casting di un progetto inizieranno solo quando la produzione avrà in mano la sceneggiatura definitiva di quel determinato progetto, e a quanto pare questo non è ancora il caso di Batman: The Brave & The Bold (il cui copione dovrebbe essere stato affidato a John Logan): per il momento, l'unico indizio sul quale i fan possono contare - confermato dallo stesso James Gunn - è che nel DCU Batman sarà un po' più vecchio di Superman, mentre Superman avrà tra i trenta e i trentacinque anni.

Ad oggi, le uniche informazioni note su Batman: The Brave & The Bold riguardano il regista scelto, Andy Muschietti, e il fatto che il film introdurrà sul grande schermo Damian Wayne, il figlio di Bruce Wayne e Talia al Ghul.