Batman: The Brave & The Bold, grandi novità sul film reboot del DCU

The Batman: Parte 2 non è l'unico film di Batman in lavorazione in casa Warner Bros, dato che come saprete i nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran stanno sviluppando, per la loro saga reboot DCU, anche il misterioso Batman: The Brave & The Bold.

Il film introdurrà un nuovo Batman per il grande schermo che sarà totalmente slegato dal Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson e sarà destinato ad interagire con il Superman di Superman: Legacy e tutti gli altri supereroi del franchise reboot del vecchio DCEU. Gli ultimi aggiornamenti sulla produzione risalgono a qualche mese fa, quando il regista di The Flash Andy Muschietti è stato annunciato come regista di Batman: The Brave & The Bold, ma da allora a causa dell'inizio degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA prima e del sindacato degli attori SAG poi il flusso di notizie sul progetto si è drasticamente interrotto.

Ora però, grazie ad un nuovo articolo pubblicato da Deadline, sappiamo che con la conclusione dello sciopero degli sceneggiatori WGA i DC Studios hanno ricominciato i lavori sulla sceneggiatura di Batman: The Brave & The Bold, che si trovava in fase di pre-produzione prima dell'inizio degli scioperi: ciò vuol dire che nelle prossime settimane la DC potrebbe finalmente svelare l'identità dello sceneggiatore (o degli sceneggiatori) del progetto, che lavoreranno insieme al regista Andy Muschietti per dare vita a questa nuova incarnazione di Batman.

Ricordiamo che attualmente Batman: The Brave & The Bold non ha ancora una data d'uscita, ma considerando che The Batman: Parte 2 arriverà ad ottobre 2025 e che Superman: Legacy, il primo film del DCU, è atteso per l'11 luglio 2025, è altamente probabile che bisognerà aspettare almeno il 2026 per questo nuovo capitolo del franchise.