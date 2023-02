Batman: The Brave & The Bold, che costume indosserà Batman? Un possibile primo indizio

Dopo avervi consigliato il film animato perfetto per prepararvi a Batman The Brave & The Bold, il nuovo film che introdurrà il Cavaliere Oscuro nel DCU di James Gunn, vi segnaliamo il curioso nuovo post social dell'autore di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, un fan ha interpellato il nuovo presidente dei DC Studios sui tantissimi costumi che Batman ha indossato nel corso della sua lunga vita editoriale, evidentemente alla ricerca di qualche indizio circa la prossima tuta che il Bruce Wayne del DCU sfoggerà nel nuovo film attualmente in lavorazione. Gunn, però, che i social li frequenta quasi quotidianamente e che è troppo esperto per cadere nella 'trappola', non si è sbilanciato: "Quale costume preferisci di Batman, sei un fan di quello blu e grigio con il simbolo giallo, oppure di quello nero e grigio senza giallo?", ha provato a domandargli il follower, ma il regista senza scoprire le proprie carte ha replicato: "Mi piacciono tutti quelli sopra".

Nell'immagine a corredo del poster, comunque, si possono vedere due costumi di Batman, uno dei quali appartenente proprio alla famosa saga a fumetti di Grant Morrison che lo stesso James Gunn ha indicato come principale ispirazione per il film in arrivo. Secondo voi che tuta indosserà Batman nel DCU e quanto sarà fedele ai fumetti, dopo la ruvida corazza di Robert Pattinson in The Batman? Ditecelo nella sezione dei commenti.

