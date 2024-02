Batman: The Brave & The Bold, si avvicina il casting per il Bruce Wayne del DCU?

Gli ultimi aggiornamenti su Batman: The Brave & The Bold risalgono allo scorso novembre e non prospettavano l'arrivo imminente di novità riguardanti il cast del nuovo film DCU, ma nelle ultime ore sono emerse finalmente nuove indiscrezioni molto più ottimistiche.

Dopo il recente casting di Supergirl, che nel DCU sarà interpretata dalla giovane star di House of the Dragon Milly Alcock, sembra che Batman potrebbe essere il prossimo 'pezzo da novanta' nel mirino del franchise costruito da James Gunn e Peter Safran per i nuovi DC Studios di Warner Bros: il noto giornalista e insider Charles Murphy, infatti, ha scritto sulla sua pagina del social network X che "ho sentito dire che le agenzie si aspettano che il casting si svolgerà molto presto e che i DC Studios attiveranno il Bat-Segnale", un chiaro riferimento a Batman: The Brave & The Bold.

Ricordiamo sempre, per evitare confusione, che Batman: The Brave & The Bold non avrà alcun legame con The Batman: Parte 2: il nuovo film della saga di Matt Reeves e Robert Pattinson, infatti, non farà parte del DCU e uscirà sotto l'etichetta 'DC Elseworlds', dedicata a tutti i progetti che i DC Studios realizzeranno fuori dal franchise principale dello studio (progetti che saranno comunque ridotti al minimo: al momento l'unico altro di cui siamo a conoscenza è Joker: Folie à Deux); al contrario, Batman: The Brave & The Bold presenterà un nuovo Bruce Wayne per il DCU, e la sua storia sarà ambientata nello stesso universo narrativo in cui abiterà il nuovo Superman di David Corenswet.

In attesa di ulteriori novità, ecco 5 attori che potrebbero essere perfetti per Batman: The Brave & The Bold.