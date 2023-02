Batman The Brave & The Bold, un attore del passato per il DCU? Risponde James Gunn

L'indiscrezione sul ritorno di George Clooney come Batman in The Flash sta facendo discutere in queste ore i fan della saga DC, che ora si chiedono chi interpreterà il Cavaliere Oscuro nel nuovo universo cinematografico creato da James Gunn e Peter Safran.

Molti ad esempio vedrebbero benissimo lo stesso George Clooney, o addirittura Christian Bale, nei panni di una nuova versione di Batman, che come vi abbiamo raccontato qualche articolo fa in The Brave & The Bold sarà il padre di un nuovo Robin, ovvero Damian Wayne, amatissimo personaggio dei fumetti DC mai apparso al cinema finora. Chi spera di poter vedere uno dei vecchi Batman del grande schermo diventare padre, però, sta per ricevere una brutta notizia.

Come potete vedere dal tweet in calce all'articolo, infatti, James Gunn ha chiarito che il nuovo Batman del DCU sarà nuovo a tutti gli effetti, e verrà interpretato da un attore che non ha mai vestito i panni del supereroe di Gotham finora. Nello stesso thread di Twitter, tra l'altro, Gunn si è anche preso la briga di sottolineare che i DC Studios non hanno ingaggiato George Clooney per interpretare il Batman principale del DCU, dichiarazione che comunque non entra in conflitto con le indiscrezioni che vorrebbero la star di Batman & Robin al centro di un cameo in The Flash.

Per il Batman del DCU che debutterà nel prossimo film The Brave & The Bold, dunque, varrà lo stesso discorso fatto per Superman: Legacy e l'addio di Henry Cavill: era facilmente pronosticabile, ma la conferma ufficiale di James Gunn non guasta.

Se cercate altre letture sull'argomento, scoprite questo film perfetto per prepararsi a The Brave & The Bold.