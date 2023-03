Batman: The Brave & The Bold, Ben Affleck sarà davvero il regista? James Gunn non nega

In queste ore si sono intensificate le indiscrezioni secondo cui Ben Affleck sarà il regista di Batman The Brave & The Bold, nuovo film della saga inserito nel canone del DCU, e ad alimentarle involontariamente è stato lo stesso nuovo ceo dei DC Studios James Gunn.

Come potete vedere nei due post in calce all'articolo, infatti, il portale One take news ha riportato che Ben Affleck è il front runner per dirigere Batman: The Brave & The Bold, lui che ha interpretato il cavaliere oscuro nei film di Zack Snyder e che ha notoriamente sviluppato l'originale The Batman prima di ritirarsi dal progetto (successivamente evolutosi nel The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson). Poche ore dopo, James Gunn è stato chiamato da un suo follower ad intervenire sulla questione, dato che lo stesso Gunn, qualche mese fa, aveva annunciato che Ben Affleck fa parte del team DC Studios e, oltre ad aver contribuito alle idee per lo sviluppo del nuovo franchise, dirigerà personalmente uno dei prossimi progetti in arrivo.

Tuttavia, nonostante James Gunn sia solito demolire sul nascere ogni notizia falsa che circola sul web, questa volta ha evitato di commentare, senza confermare né negare i rumor. Una mossa che ha decisamente avuto il prevedibile effetto di alimentare la veridicità dell'indiscrezione, elettrizzando i fan di Ben Affleck. Va specificato, comunque, che al momento non è dato sapere chi dirigerà Batman: The Brave & The Bold, e che in ogni caso Ben Affleck non sarà Bruce Wayne nel film DC, dato che il ruolo sarà affidato ad un nuovo attore che possa vestire i panni del supereroe per i prossimi anni del franchise.

Restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.