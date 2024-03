Batman: The Brave & The Bold, 5 cose che ci aspettiamo di vedere nel film DCU

In questi giorni giustamente si è fatto un gran parlare di Superman di James Gunn, il primo film del nuovo DCU, ma cosa ne sarà di Batman: The Brave & The Bold?

Il film, che sarà totalmente slegato dalla saga di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, è attualmente in lavorazione ma senza ancora una data d'uscita. Ciò non ci impedisce di provare ad immaginare come sarà, basandoci sulle (poche) informazioni fornite dai co-presidente dei DC Studios James Gunn e Peter Safran. A questo proposito, ecco 5 cose che ci aspettiamo per Batman: The Brave & The Bold:

Nuovi villain : finora il franchise cinematografico di Batman ha ruotato bene o male sempre sugli stessi cattivi, da Joker a Due Facce passando per Enigmista, Ras al Ghul, Bane, Mr Freeze e Poison Ivy. Tuttavia, il supereroe forse, insieme a Spider-Man della Marvel, il più ampio roster di cattivi nel mondo dei fumetti, cosa che potrebbe offrire al DCU l'opportunità di sfoggiare importanti novità per il grande schermo.

: finora il franchise cinematografico di Batman ha ruotato bene o male sempre sugli stessi cattivi, da Joker a Due Facce passando per Enigmista, Ras al Ghul, Bane, Mr Freeze e Poison Ivy. Tuttavia, il supereroe forse, insieme a Spider-Man della Marvel, il più ampio roster di cattivi nel mondo dei fumetti, cosa che potrebbe offrire al DCU l'opportunità di sfoggiare importanti novità per il grande schermo. L'amore con Talia al Ghul : considerato che la famosa relazione con Catwoman è al centro della saga di The Batman, The Brave & The Bold ha l'opportunità di esplorare gli altri importanti amori di Bruce Wayne nei fumetti, in particolare quello della sua complessa relazione con Talia al Ghul, mai veramente affrontata ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan (nel quale il personaggio fu interpretato da Marion Cotillard). Talia dovrebbe essere una parte importante del film DCU, dato che è stato confermato che la storia includerà...

: considerato che la famosa relazione con Catwoman è al centro della saga di The Batman, The Brave & The Bold ha l'opportunità di esplorare gli altri importanti amori di Bruce Wayne nei fumetti, in particolare quello della sua complessa relazione con Talia al Ghul, mai veramente affrontata ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan (nel quale il personaggio fu interpretato da Marion Cotillard). Talia dovrebbe essere una parte importante del film DCU, dato che è stato confermato che la storia includerà... Damian Wayne, il figlio di Batman : una delle caratteristiche principali di Brave & The Bold sarà il fatto che, per la prima volta in assoluto sul grande schermo, Bruce Wayne sarà padre nel film DCU, con Damian Wayne, il figlio di Bruce e Talia al Ghul, confermato come co-protagonista.

: una delle caratteristiche principali di Brave & The Bold sarà il fatto che, per la prima volta in assoluto sul grande schermo, Bruce Wayne sarà padre nel film DCU, con Damian Wayne, il figlio di Bruce e Talia al Ghul, confermato come co-protagonista. La Bat-famiglia : un altro aspetto di Batman rimasto sempre fuori dai suoi film è quello della cosiddetta Bat-famiglia, ovvero il team di supereroi di Gotham che fanno parte della 'cerchia ristretta' di Villa Wayne, come Nightwing, Batgirl e tanti altri. Considerato che Superman di James Gunn includerà moltissimi supereroi secondari oltre a Clark Kent, ci aspettiamo che anche Batman non sarà l'unico supereroe attivo a Gotham durante il suo film.

: un altro aspetto di Batman rimasto sempre fuori dai suoi film è quello della cosiddetta Bat-famiglia, ovvero il team di supereroi di Gotham che fanno parte della 'cerchia ristretta' di Villa Wayne, come Nightwing, Batgirl e tanti altri. Considerato che Superman di James Gunn includerà moltissimi supereroi secondari oltre a Clark Kent, ci aspettiamo che anche Batman non sarà l'unico supereroe attivo a Gotham durante il suo film. Un Batman 'colorato': se Matt Reeves ha creato il Batman più noir hard-boiled di sempre, mettendolo al centro di un vero e proprio thriller investigativo, è lecito aspettarsi un film meno oscuro per il supereroe, ispirato alle avventure più colorate dei fumetti.

