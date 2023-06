Batman: The Brave and the Bold, una fan art immagina ancora Jensen Ackles nel ruolo

L'annuncio di Batman: The Brave and the Bold di James Gunn ha entusiasmato i fan del DCU, e, a pochi giorni dall'uscita in sala di The Flash, un utente Instagram ha immaginato quale attore potrebbe interpretare l'Uomo Pipistrello: stiamo parlando del talentuoso Jensen Ackles, ricordato per The Boys, Supernatural e Dark Angel.

Ci riferiamo all'utente @youssef_defenshi, che pubblica un'immagine del supereroe con la piovosa Gotham a fare da sfondo e un primo piano sul suo costume. Era il maggio 2023 quando una seconda fan art di Batman: The Brave and the Bold fu realizzata da @horrorific.heroics.

In una recente risposta su Twitter, il co-Ceo dei DC Studios James Gunn ha chiarito l'età che avranno Superman e Batman. "Le persone speculano su entrambe le età" ha scritto. "Quello che ho sempre ripetuto è che Superman era più giovane dei suoi quarant'anni, e che Batman POTREBBE avere due anni in più rispetto a Superman".

Le informazioni sulla trama, invece, sono ancora scarse, ma forse assisteremo a una "famiglia di pipistrelli" nella sua accezione più ampia; inoltre, è confermata la presenza di Bruce Wayne/Batman e Damian Wayne/Robin. "Si tratta di un lungometraggio" ha continuato Gunn, "quindi assisteremo agli altri membri della Bat-famiglia. Il perché? Perché crediamo che molti personaggi siano stati esclusi dalle storie sull'Uomo Pipistrello per troppo tempo".

E voi, cosa ne pensate? Jensen Ackles sarebbe un ottimo Batman, o ci sono altri attori più in linea col personaggio? Il gran numero di fan art su di lui spinge a chiedersi se i DC Studios asseconderanno il desiderio dei fan...