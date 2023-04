Batman: The Brave and the Bold, saranno i fratelli Russo a girare il film DC?

La responsabilità di dirigere il film su The Batman di James Gunn? Anthony e Joe Russo si erano dichiarati ben disposti. Ma è effettivamente così?

Durante un'intervista per Comicbook.com, nonché nostra fonte, i fratelli Russo (Joe e Anthony) hanno affrontato nuovamente l'argomento.

Ai due è stato inoltre chiesto di Batman: The Brave and the Bold. A rispondere è stato Anthony: "Ovviamente è James a gestirlo. Lo amiamo da morire. Adoriamo la direzione in cui porterà quel mondo. Sai che sarà creativo con esso. E i personaggi DC preferiti? Voglio dire, amico. Ce ne sono così tanti buoni. Rispondo sempre in base a i fumetti che collezionavo da bambino, e i due fumetti che collezionavo di più erano Spider-Man - in realtà, i tre - erano Spider-Man. X-Men e Batman"

"Ma ci sono state molte iterazioni di Batman, quindi sembra che sia una risposta ovvia. Ma è comunque difficile rispondere a questa domanda. Ecco perché non ci siamo espressi in maniera specifica al riguardo, perché sì, Batman sarebbe il mio personaggio preferito della mia intera infanzia. Ma chiaramente, è stato molto esplorato come eroe", ha concluso.

I due hanno quindi deciso, per il bene del pubblico, di specificare la loro posizione: "Non stiamo dirigendo un film su Batman", hanno puntualizzato. Insomma, un sequel girato dai due fratelli non sembra essere in corso. I fratelli hanno anche aggiunto che: "Di solito, ci viene in mente un personaggio marginale molto divertente. Ma ci hai colto in un momento in cui eravamo così stanchi che non riuscivamo a pensare a nessun personaggio marginale divertente della DC".

Per concludere, vi lasciamo con una fan-art che vede Jensen Ackles nei panni di The Batman!