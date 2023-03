Batman: the Brave and the Bold, una fan art ci fa immaginare Daisy Ridley come Catwoman

James Gunn è pronto a portare un nuovo adattamento di Batman sul grande schermo e con The Brave and the Bold ci presenterà una nuova versione del Cavaliere Oscuro in cui sarà introdotta anche la famiglia del milionario supereroe.

Ancora non si sa moltissimo del prossimo film di Batman che farà parte dell’universo cinematografico canonico della DC e mentre James Gunn non nega le voci sul coinvolgimento di Ben Affleck nel progetto Batman: the Brave and the Bold, i fan, nell’attesa di notizie più chiare e definitive, si sono chiesti prima chi sarà a interpretare Bruce Wayne e subito dopo chi sarà la prossima Catwoman.



A tal proposito un artista su Instagram ha deciso di mostrarci come apparirebbe Daisy Ridley nei panni di Selena Kyle in una fan art che riesce a trasportare la Rey di Star Wars dentro Gotham grazie a un look oscuro e riuscito che sembra ricordare le atmosfere del fumetto e delle serie animate.

The Brave and the Bold farà infatti parte, come detto sopra, del DCU, e sarà chiamato a rientrare nei canoni fumettistici più di quanto non farà The Batman - Parte II di Matt Reeves, destinato ai DC Elseworlds e a una narrazione più matura.



Da fan appassionati non possiamo che attendere dettagli più precisi su quelli che saranno i protagonisti, i villain e gli interpreti di Batman: the Brave and the Bold, chiamato a rilanciare l’Uomo Pipistrello sulla nuova strada intrapresa dalla divisione cinematografica della DC guidata da James Gunn e Peter Safran.