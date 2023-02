Batman The Brave and the Bold: chi sarà l'attore al posto di Ben Affleck

I nuovi piani di James Gunn per il DCU prevedono un nuovo film di Batman per l’universo canonico: The Brave and the Bold, che si concentrerà sulla storia di Bruce Wayne e di suo figlio Damian, il futuro Robin della nuova era DC.

Se sappiamo che il Batman interpretato da Robert Pattinson tornerà nel multiverso progettato dalla DC nelle storie di Elseworlds, ancora poco c’è dato di conoscere sul prossimo film dell’uomo pipistrello che farà parte del DCU ufficiale.

Possiamo però essere sicuri del fatto che quello che ci verrà presentato sarà un Bruce Wayne più maturo e più in là con l’età: questo particolare apre la strada a tutta una nuova serie di scelte per l’interprete, che dovrà essere vecchio abbastanza da essere credibile come genitore, ma allo stesso tempo abbastanza giovane da poter portare avanti il franchise nei prossimi anni. I nomi che girano in tal senso sono tanti e tutti interessanti.

Dal nome di Jensen Ackles a quello di Jake Gyllenhaal passando da Michael Fassbender, Jon Hamm e Richard Madden, gli attori che in questi ultimi giorni sono stati accostati al ruolo di Bruce Wayne hanno profili diversi, ognuno capace a modo suo di intrigare i fan del vendicatore di Gotham.

James Gunn ha spiegato che The Brave and the Bold sarà incentrato principalmente sulla figura di Damian e funzionerà come un’introduzione al nuovo Batman DCU.

In attesa di informazioni più precise sull’interprete di Batman e sulla trama di questo nuovo film possiamo continuare a divertirci nell’immaginare i nomi più adatti al ruolo, inedito al cinema, di un Batman padre.