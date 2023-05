Batman the brave and the bold, Andy Muschietti dirigerà il film?

The Brave and The Bold è il titolo del prossimo film sul cavaliere oscuro, che farà parte dell'universo cinematografico DC in fase di ricostruzione da parte di James Gunn. Attualmente sulla pellicola sappiamo ben poco e persino il nome dell'attore protagonista è ignoto. Tuttavia iniziano a circolare voci su chi potrebbe dirigere il film.

Il regista di The Flash Andy Muschietti è stato sotto i riflettori ultimamente, non solo per il suo lavoro sull'avventura da solista di Barry Allen, ma anche per le speculazioni sul suo potenziale coinvolgimento in un altro progetto di supereroi.

Le speculazioni abbondano poiché le voci suggeriscono una potenziale collaborazione tra Muschietti e DC Studios per l'imminente riavvio di Batman: The Brave and the Bold.

In questi giorni tra l'altro, circolano alcune fan art su Jensen Ackles nei panni di Batman, che sia una potenziale scelta vincente?

Mentre i dettagli sul film rimangono scarsi, la semplice menzione del nome di Muschietti in relazione al progetto ha acceso speculazioni su cosa potrebbe significare il suo coinvolgimento per il futuro di Batman sul grande schermo.

In una recente intervista, al regista di The Flash è stato chiesto direttamente della possibilità di adottare il suo approccio unico al prossimo film su Batman targato DC Studios. Muschietti ha risposto con cautela, affermando: "Non posso parlarne...per ora".

Sebbene la risposta di Muschietti possa non confermare o negare il suo coinvolgimento, lascia certamente spazio a speculazioni.

Nel frattempo, sembrerebbe che siano usciti dei leak sulle post-credit di The Flash, cederete o meglio gustarvi la visione in sala?