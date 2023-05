Batman: the Brave and the Bold, una fan art mostra Jensen Ackles nel ruolo

The Brave and The Bold è il titolo scelto da James Gunn per il nuovo film che introdurrà il Batman del suo nuovo universo cinematografico, da lui gestito. Per impersonare il ruolo del crociato incappucciato ovviamente ci sarebbero differenti scelte e la fantasia dei fan si è scatenata sul web.

Con un nuovo Superman in arrivo, i fan hanno messo gli occhi anche sul nuovo Batman del DCU.

Ricordiamo inoltre che secondo l'idea di James Gunn The Brave and The Bold sarà la storia del figlio di Bruce Wayne.

Un fan sembra pensare che Jensen Ackles (The Boys , Supernatural) sarebbe perfetto nel ruolo in The Brave and The Bold, ed ha persino disegnato alcune fan art per mostrare come potrebbe apparire nel ruolo.

Un artista su Instagram che si fa chiamare @Horrific.Heroics ha creato un nuovo concept che mostra come Ackles potrebbe apparire come il Cavaliere Oscuro. Nella nuova fan art, Ackles ottiene un cappuccio nero con orecchie lunghe e un busto che ricorda i fumetti e i giochi di Arkham . Anche se non sappiamo chi potrebbe diventare il prossimo Batman in The Brave and the Bold , è sicuramente divertente immaginare Ackles nel ruolo.

Il post potete trovarlo, come sempre, in calce alla notizia. Tra l'altro non è tutto, in quanto sembrerebbe che saranno i fratelli Russo a dirigere il nuovo Batman ideato da James Gunn.

Tutto questo farebbe quindi pensare ad un ritorno in grande stile per il crociato incappucciato, sarà davvero così?