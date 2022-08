Batman, Superman e Wonder Woman saranno una priorità, per DC e Warner Discovery

La trinità DC composta da Batman, Wonder Woman e Superman sarà il futuro del brand DC Films alla Warner Bros. Discovery, che si prepara a rivoluzionare la saga del DCEU con un piano decennale ispirato a quello del Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige.

In queste ore, nel corso di una chiamata sugli utili per il secondo trimestre della nuova società nata dalla fusione tra Warner Media e Discovery, il CEO David Zaslav ha affermato che l'universo DC Films è "in cima alla lista" di un più ampio cambiamento di strategia pensato per rafforzare il marchio DC e le sue proprietà intellettuali di supereroi: dopo aver accantonato diversi film come Batgirl e Wonder Twins, che sarebbero usciti direttamente su HBO Max, e lo spinoff di The Flash dedicato a Supergirl, Zaslav ha dichiarato che la DC "rappresenta un franchise che pensiamo possa fare molto meglio di ciò che ha fatto finora".

"Quando guardi a Batman, Superman, Wonder Woman o anche Aquaman, stai guardando a dei marchi che sono conosciuti in tutto il mondo", ha detto Zaslav durante la chiamata. "E il poter ispirare milioni di persone raccontando grandi storie attraverso questi grandi personaggi, rappresenta per noi una grande opportunità". La società ha anche rilasciato una grafica dei suoi marchi da "potenza globale", evidenziando in particolare i franchise DC Batman, Wonder Woman e Superman, insieme ad altri brand Warner come Game of Thrones e The Wizarding World of Harry Potter. Potete trovarla in calce all'articolo.

Ricordiamo che il ruolo di Batman è interpretato da tre diversi attori in casa DC, Robert Pattinson che tornerà in The Batman 2, Michael Keaton che riprenderà il ruolo d Bruce Wayne dei Batman di Tim Burton in The Flash di Andy Muschietti, e infine Ben Affleck che sarà rivisto in Aquaman 2. Al momento non è chiaro come tutti questi diversi filoni si intersecheranno per seguire 'il piano decennale' annunciato da Warner Discovery, dunque rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.

Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti.