Batman, super-annuncio per il Batman Day: in arrivo tanti film d'animazione inediti!

Sabato 18 settembre 2021 si festeggerà il Batman Day, una giornata celebrativa dedicata al supereroe di Gotham City, e per l'occasione Warner Bros. e DC hanno preparato tantissime chicche per i fan italiani.

La DC e la Warner Bros. infatti mostreranno la longevità e l'impatto di questo personaggio iconico attraverso fumetti, film, televisione e tanto altro, con una vasta collezione di partnership, uscite speciali e iniziative in onore del Cavaliere Oscuro. Per celebrare il Batman Day, tanti nuovi film d’animazione con il Cavaliere Oscuro saranno disponibili per la prima volta nel mercato italiano in edizione home video. Prodotti da Warner Bros. Animation e DC, i lungometraggi animati saranno lanciati in Blu-ray dal 16 settembre in edizione limitata con premium packaging e DTS-HD Master Audio italiano.

Questi titoli, già disponibili per il pre-order su Amazon, sono Batman Hush (Blu-Ray), Batman Ninja (Blu-Ray) Batman: Gotham by Gaslight (Blu-Ray), Batman Vs Teenage Mutant Ninja Turtles (Blu-Ray).

Inoltre, su Cartoon Network (canale 607 di Sky) dal 20 settembre al 3 ottobre, dalle 19.40, andrà in onda sul canale una selezione di episodi tratti dalla serie cult TEEN TITANS GO!, con protagonista Batman, mentre a partire dal 18 settembre saranno disponibili su Sky on demand due film che i fan del supereroe di Gotham City non potranno perdere: Lego Batman: Il Film e Lego Justice League: Fuga da Gotham City.

Per altri approfondimenti, ecco tutto quello che sappiamo su The Batman, il nuovo film con Robert Pattinson in uscita a marzo 2022. Ricordiamo che il nuovo trailer dell'atteso cinecomic debutterà il 16 ottobre come ciliegina sulla torta del programma ufficiale del DC Fandome 2021.