Batman e lo spin-off mai fatto su Catwoman di Tim Burton: 'The Boys con Selina Kyle'

In questi giorni Batman Returns è tornato in auge come film di Natale, e ora lo sceneggiatore Daniel Waters ha regalato ai fan qualche retroscena relativo al misterioso spin-off mai fatto su Catwoman.

Nel corso di una nuova intervista con World of Reel, infatti, Waters ha raccontato che dopo il successo di Batman Return la Warner diede il via libera ad uno spin-off sulla Catwoman di Michelle Pfeiffer, sempre per la sceneggiatura di Daniel Waters e la regia di Tim Burton: a quanto pare l'autore di Sleepy Hollow era intenzionato a realizzare il film in bianco e nero, per rendere omaggio all'iconico film di Jacques Tourneur del 1942, Cat People, ma Waters non era propriamente d'accordo.

"Voleva fare un film in bianco e nero con un budget di 18 milioni di dollari, per rendere omaggio a Cat People, con Selina che viveva in una piccola città e non più a Gotham", ha detto Waters. “Mentre io volevo realizzare un film di Batman in cui la metafora riguardasse Batman. Così ci accordammo e trovammo una via di mezzo, quella di far trasferire Selina da Gotham City a Los Angeles, che però era gestita da tre supereroi stronzi. Ripenso a quel film come The Boys prima di The Boys, ma non riuscii mai a trovare la quadratura del cerchio con quella sceneggiatura."

Per altri contenuti, tornate alle atmosfere di quei film con il nostro Everycult su Batman di Tim Burton.