Batman: Soul of the Dragon, ecco il trailer del nuovo lungometraggio animato DC

Il DC Universe continua ad espandersi, e come ultima uscita della linea editoriale Elsworlds, ecco arrivare Batman: Soul of the Dragon, il più recente lungometraggio animato con protagonista l'Uomo Pipistrello.

"Ambientata verso la metà degli anni '70, questa nuova avventura di Elseworlds vede Bruce Wayne allenarsi sotto la guida di un maestro di arti marziali. Sarà qui che Bruce, assieme ad altri brillanti studenti, verrà forgiato dal fuoco della disciplina. I forti legami che formerà verranno messi a dura prova quando una minaccia mortale fa il suo ritorno da un passato ormai lontano. Saranno necessari gli sforzi di Batman, del rinomato artista di arti marziali Richard Dragon, di Ben Turner, e Lady Shiva, oltre che del loro mentore O-Sensei per dare battaglia ai mostri di questo mondo (e oltre)" si legge nella sinossi ufficiale di Batman: Soul of the Dragon.

La pellicola animata, disponibile in digitale dal 12 gennaio 2021 e in 4K Ultra HD Combo Pack e Blu-Ray dal 26 dello stesso mese (almeno negli Stati Uniti), è diretta da Sam Liu già regista di numerosi lungometraggi DC come Superman: Red Son o anche Batman: The Killing Joke, e prodotto da Bruce Timm (Batman, Le Avventure di Superman). Qui in testa alla notizia potete trovare il primo trailer ufficiale, cortesia di IGN.

Nel cast del film troveremo David Giuntoli (Grimm, A Million Little Things) come interprete di Bruce Wayne/Batman, Mark Dacascos (John Wick: Chapter 3 - Parabellum, Hawaii Five-0) nei panni di Richard Dragon, Kelly Hu (The Vampire Diaries, Arrow) in quelli di Lady Shiva e Michael Jai White come Ben Turner/Bronze Tiger (personaggio che aveva già interpretato in Arrow) mentre James Hong (Blade Runner, Grosso Guaio a Chinatown) darà la voce a O-Sensei.