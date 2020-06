Batman: Soul of the Dragon sarà il prossimo film di animazione sull'Uomo Pipistrello?

Secondo i rumor, nel 2021 il Batman di Robert Pattinson potrebbe contendersi la scena con un altro Uomo Pipistrello, quello animato di Batman: Soul of the Dragon.

Secondo la fonte del sito GWW, si tratterebbe di una nuova storia legata al passato del supereroe. Questa volta il Crociato Incappucciato dovrà collaborare con con altri personaggi noti ai fan dei fumetti con l'obiettivo di svelare un mistero che li riguarda tutti. Dovrebbero esserci infatti anche Bronze Tiger, Lady Shiva e Richard Dragon:

"Il maestro di arti marziali che li ha allenati è scomparso da anni, in circostanze misteriose. Quando una reliquia maledetta viene scoperta, si riapre il mistero del loro maestro morto e Batman, con i suoi precedenti compagni, deve cimentarsi in un'ultima prova legata alle arti marziali, per ottenere il controllo di questa pericolosa reliquia".

Il nuovo film potrebbe quindi essere stato ispirato dalla serie Richard Dragon: Kung-Fu Fighter degli anni '70, ma al momento non ci sono conferme in merito e specifichiamo che si tratta di rumor. Visto il successo di Batman Ninja è comunque probabile che la DC non voglia lasciarsi scappare l'occasione di continuare ad investire anche sul versante dell'animazione. L'occasione per presentare il nuovo film potrebbe essere l'eventuale convention Warner Bros e DC, un palco scenico virtuale perfetto per un annuncio vero e proprio.