Batman, sosia del Joker di Heath Ledger spopola su YouTube: il video!

Diciamo la verità, quanti ne abbiamo visti di imitatori del Joker, in particolare quello di Heath Ledger, in questi anni? Tanti davvero. Alcuni bravissimi, altri un po' meno somiglianti, ma l'impresa non è certo facile. Come se la cava allora secondo voi quello che vi mostriamo oggi?

Il video in questione è in verità un po' vecchiotto, risale addirittura al 2018, ma su internet continua comunque a circolare, venendo fuori di tanto in tanto sui diversi social, e riacquistando ogni volta nuova popolarità (tant'è che alcuni dei commenti più "mipiacciati" tra quelli sottostanti, ad esempio, risalgono a pochi giorni fa).

Così abbiamo pensato di riproporvelo nel caso vi fosse sfuggito, e di vedere se anche voi concordate con il parere degli altri utenti.

Tra i feedback che ha ricevuto l'autore del video, infatti, troviamo grandi complimenti dai fan DC:

"Il Joker più Joker di sempre".

"È davvero somigliante. All'inizio credevo si trattasse di qualche filmato perduto di Heath Ledger".

"Mi stavo preparando per alzare gli occhi al cielo, e invece sto applaudendo. Bravissimo".

"È come vedere un fantasma vivente. Date un ruolo a quest'uomo".

"Questo video di 29 secondi è meglio di tutto il film di Suicide Squad".

E voi, che ne pensate? Somiglia davvero al Joker di Heath Ledger? Fateci sapere nei commenti.

