Batman, soffrire di claustrofobia ha aiutato Michael Keaton ad interpretare il personaggio

Il Batman interpretato da Michael Keaton è, probabilmente, una delle versioni più ermetiche ed oscure del personaggio. Sempre chiuso in se stesso, non aveva mai alcun tipo di slancio verso il mondo esterno. Ad aiutare Michael Keaton in questo atteggiamento fu una fobia che lo affliggeva.

Pare che, ogni volta che indossasse il costume, Michael Keaton non riuscisse a sentire interrompendo ogni contatto con il mondo esterno. La sua più che conclamata claustrofobia non lo ha sicuramente aiutato nel processo peggiorando la sensazione di oppressione e ansia che lo investiva ogni volta che indossava il costume de Il Cavaliere Oscuro. Nonostante lo facesse sentire incredibilmente a disagio, pare che ciò lo abbia aiutato a trovare la dimensione intimista, oscura ed ermetica di Bruce Wayne.

Keaton ha ammesso quanto lavorare con Jack Nicholson lo rendesse particolarmente nervoso. La sensazione di oppressione che lo investiva ogni volta che indossava il costume lo rendeva più scorbutico, chiuso in se stesso e meno incline ad avere contatti di qualsiasi tipo con il mondo, rendendo la sua interpretazione di Bruce Wayne fedelissima all'idea del personaggio che nel corso degli anni era stata delineata all'interno dei fumetti e delle graphic novel dedicate a Batman.

Parlando di Batman Danny DeVito ha dichiarato che tornerebbe con piacere ad interpretare il Pinguino nonostante tutti gli anni passati. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!